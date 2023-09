2. Liga: Vier Nordklubs vorn - Pauli Tabellenführer

Anzeige

Der Norden regiert in der 2. Fußball-Bundesliga: Der FC St. Pauli hat durch das 2:1 (1:0) bei Erstliga-Absteiger Hertha BSC die Tabellenführung übernommen. Es folgen die Nord-Nachbarn Hamburger SV, Hannover 96 und Holstein Kiel, die am 8. Spieltag ebenfalls Siege feierten. Der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg können am Sonntag allerdings in die Phalanx einbrechen.

Johannes Eggestein im Nachsetzen (25.) und Marcel Hartel per Kopf (74.) trafen vor 66.113 Zuschauern im Olympiastadion für Pauli. Für die Berliner, die durch Derry Scherhant (83.) verkürzten, endete die Mini-Serie von zwei Siegen, mit neun Punkten liegt die Hertha nur zwei Zähler vor Schalke 04 auf dem Relegationsplatz 16.

Hannover bezwang Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) und verbesserte sich nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen vorerst auf den dritten Tabellenrang hinter dem Hamburger SV, der am Freitag 1:0 gegen den vorherigen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf gewonnen hatte. Die Störche aus Kiel überwanden ihre Minikrise, setzten sich beim Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) durch und schoben sich auf den vierten Platz vor.

Eintracht Braunschweig verpasste einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unterlag ohne den verletzten Torjäger Anthony Ujah trotz mehrerer Großchancen bei Hansa Rostock 0:1 (0:0). Mit nur einem Sieg aus acht Spielen bleiben die Niedersachsen auf Platz 17.

Havard Nielsen (11.) sorgte vor 31.100 Zuschauern in Hannover für die frühe Führung der 96er. Der Norweger verwertete eine Flanke von Phil Neumann per Kopf zu seinem dritten Saisontor. In der 74. Minute machte Derrick Köhn mit dem 2:0 alles klar.

Wiesbaden, am Mittwoch im DFB-Pokal beim 2:3 gegen Cupverteidiger RB Leipzig nahe an einer Überraschung, wartet bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und steckt im Tabellenkeller fest.

Benedikt Pichler mit seinem dritten Saisontor (24.) und Tom Rothe per Kopf nach einer Flanke des Ex-Nationalspielers Lewis Holtby (27.) legten vor 21.982 Besuchern in Karlsruhe mit einem Doppelschlag den Grundstein für den dritten Kieler Auswärtssieg der Saison. Steven Skrzybski scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an KSC-Torwart Patrick Drewes (34.), Marcel Franke war der Ball nach einem Schuss von Skrzybski an die Hand gesprungen. Der KSC ist nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen mit zehn Gegentoren in die Nähe der Abstiegsplätze abgerutscht.

In Rostock traf Verteidiger Jasper van der Werff (87.) vor 25.600 Fans nach einer Ecke zum Sieg. Sollte Aufsteiger VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen, wären die seit fünf Spielen sieglosen Braunschweiger neues Schlusslicht. Rostock feierte nach drei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg und verbesserte sich auf Rang acht.