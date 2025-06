Abschied vom HSV: Hrubesch legt Amt nieder

Eine Ikone nimmt Abschied vom Hamburger SV: Horst Hrubesch beendet beim Bundesliga-Aufsteiger seine Tätigkeiten als Nachwuchsdirektor und Förderer des Frauenfußballs. "Es ist an der Zeit, dass neue Leute in die Verantwortung rücken", sagte der 74-Jährige laut einer Vereinsmitteilung: "Ich werde dem HSV immer verbunden sein und übergebe die Geschicke jetzt gerne und voller Überzeugung an die nächste Generation."

Vorstand Stefan Kuntz nahm die Entscheidung laut des HSV "etwas widerwillig" an. "Wer Horst kennt und ihn in seinen Reihen weiß, der wird niemals freiwillig auf ihn verzichten", so der Europameister von 1996: "Aber wenn Horst einmal eine finale Entscheidung getroffen hat, ist es auch kaum möglich, ihn umzustimmen. Letztlich sind wir ihm und seiner Familie zu Dank verpflichtet, dass er dem HSV überhaupt so lange in verantwortlicher Position zur Verfügung stand."

Hrubesch war vor knapp fünf vom DFB zum HSV gewechselt, für den er einst als Spieler unter anderem den Europapokal der Landesmeister 1983 gewonnen hatte. Nun, mit dem Ende seines Wirkens an der Uwe-Seeler-Allee, übergibt er die leitenden Aufgaben für das Nachwuchsleistungszentrum und den Frauen-Fußball an Christoph Rohmer, Loic Favé, Julia Brinkschröder, Saskia Breuer sowie weitere Mitstreiter. Diesen Personenkreis hatte er zuvor in die strategischen Entscheidungen eingebunden.

Hrubesch, der als Trainer unter anderem mit der deutschen U21 den EM-Titel 2009 und 2016 Olympia-Silber sowie mit den Frauen 2024 in Paris die Bronzemedaille holte, hinterlässt beim HSV, dem er auch als Interimstrainer zwischenzeitlich noch aushalf, große Fußspuren. "Für Horst sind bei uns immer alle Türen offen", sagte Kuntz, "bei unseren Männern und Frauen wird Horst hoffentlich auch weiterhin regelmäßig vorbeischauen".