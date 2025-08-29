Aufsteiger Bielefeld verpflichtet Außenverteidiger Sicker

Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Linksverteidiger Arne Sicker unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die SV Elversberg und wechselt ablösefrei auf die Alm.

"Arne hat in den vergangenen Tagen im Training einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Er passt genau in unser Anforderungsprofil für die Position des Außenverteidigers und hat schon Erfahrung in der 2. Bundesliga gesammelt. Mit der Verpflichtung von Arne ergänzen wir unsere Defensive mit einem weiteren Spieler, der die Liga kennt und keine Anlaufzeit benötigen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. Sicker bringt die Erfahrung aus 51 Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie 82 Spielen in der 3. Liga mit.