Augsburg verleiht Koudossou nach Nürnberg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Abwehrspieler Henri Koudossou für die kommende Saison an den 1. FC Nürnberg. Laut Klubangaben einigte sich der FCA mit dem Zweitligisten auf eine Leihe ohne Kaufoption. Im Team von Trainer Miroslav Klose soll der 25-Jährige Spielpraxis sammeln, "um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen", hieß es in einer Augsburger Mitteilung.

Die Verpflichtung des Rechtsverteidigers, der in 21 Bundesliga-Spielen für den FCA auf dem Platz stand, treibe "nicht nur unseren Konkurrenzkampf auf dieser Position weiter voran", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou: "Sondern sie gibt uns zudem zusätzliche Flexibilität, da Henri sowohl rechts als auch links spielen kann."