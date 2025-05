Beim Saisonfinale: Lasogga feiert Debüt für Schalke-Profis

Der langjährige Bundesliga-Profi Pierre-Michel Lasogga hat am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga sein Profi-Comeback gegeben. Der 33 Jahre alte Mittelstürmer von Schalke 04 wurde gegen die SV Elversberg beim Stand von 0:2 in der 70. Minute eingewechselt und von den Fans lautstark gefeiert. Bei seinem Debüt für die Schalke-Profis wurde jeder Ballkontakt des Angreifers bejubelt.

Lasogga ist seit 2023 bei der zweiten Mannschaft der Königsblauen aktiv, die in der Regionalliga spielt. Er lief in seiner langen Karriere unter anderem für den Hamburger SV, Hertha BSC und Klubs in England und Katar auf. Sein bis dato letztes Profispiel in Deutschland hatte er für den HSV vor sechs Jahren absolviert.

Lasogga hatte unter der Woche überraschend bei den Profis mittrainiert. "Pierre hat genau das gemacht, was ich von ihm erwartet habe", sagte Schalkes Interimscoach Jakob Fimpel auf der Pressekonferenz: "Er ist einfach heiß auf so eine Situation, hat die Woche viele Tore gemacht."