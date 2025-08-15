Bielefeld verlängert mit Kapitän Corboz

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Kapitän Mael Corboz vorzeitig verlängert, wie der Verein vor dem DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend verkündete. Über die Laufzeit machte die Arminia keine Angaben.

Der gebürtige US-Amerikaner sei "ein absoluter Eckpfeiler unserer Mannschaft und füllt die Rolle als Mannschaftskapitän", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel über den 30-Jährigen.

Corboz kam im Januar 2024 vom SC Verl nach Bielefeld. Zehn Tore schoss er in 67 Partien und bereitete neun vor. In der vergangenen Saison führte er den Klub zur Drittliga-Meisterschaft und ins DFB-Pokalfinale.