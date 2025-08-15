Bis 2028: Kapitän Pinckert bleibt in Elversberg

Der Kapitän bleibt weiter an Bord: Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat am Freitag die Vertragsverlängerung von Lukas Pinckert bekanntgegeben. Der Innenverteidiger unterschrieb bis 2028.

Pinckert sei "zu einer wichtigen Persönlichkeit unseres Vereins gereift", sagte Sportvorstand Ole Book. Der Spielführer möchte die "Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird, auch weiterhin zurückgeben".

Im Sommer 2022 war der 25-Jährige von Viktoria Berlin ins Saarland gewechselt und feierte im ersten Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 36 Spiele und verpasste den Bundesliga-Aufstieg mit der SVE nur knapp in der Relegation.