Bis 2028: Münster verlängert mit Geschäftsführer Kittner

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat den Vertrag mit Geschäftsführer Ole Kittner verlängert. Wie der Klub am Montag mitteilte, unterschrieb der Ex-Profi für drei weitere Jahre bis 2028. "In diesem Klub steckt eine große Kraft, die wir gemeinsam weiter zur Entfaltung bringen wollen. Ich freue mich auf die Zukunft mit diesen Menschen und das Vertrauen des Beirats in meine Person", sagte Kittner.