Bochum: Siebers ohne Rücksicht auf Klose

Daniel Siebers hat mit Miroslav Klose zusammen den Trainerschein gemacht - doch für den Interimscoach des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zählt diese Verbindung vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg nicht. "Ich wünsche ihm alles Gute, persönlich und für seine Karriere - nur am Samstag habe ich etwas dagegen", sagte der bisherige U19-Trainer Siebers, der nach der Entlassung von Dieter Hecking bis auf Weiteres die Verantwortung in Bochum trägt.

Klose, Weltmeister von 2014, steht am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) unter großem Druck, eine Niederlage könnte sein Aus beim FCN bedeuten. Siebers lässt sich davon nicht ablenken: "Wir als VfL Bochum beschäftigen uns mit uns, mit unserem Plan. Den müssen wir gnadenlos durchziehen." Er spüre vor seinem Debüt "keinen Druck, nur große Vorfreude".

Nach fünf Spieltagen hat der VfL erst drei Punkte gesammelt, Nürnberg sogar nur einen.