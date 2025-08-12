Bochumer Broschinski wechselt nach Basel

Moritz Broschinski verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum zwei Spiele nach dem Saisonbeginn und wechselt in die Schweiz zum FC Basel. Zum Saisonauftakt hatte der Stürmer noch beim 1:4 bei Darmstadt 98 für den VfL getroffen, es war sein sechstes Tor im 76. Pflichtspiel. Sieben weitere bereitete er vor.

"Wir haben betont, dass kein Spieler von uns unverkäuflich ist und wir bei jedem potenziellen Transfer den sportlichen Wert gegen den wirtschaftlichen abwägen müssen", sagte Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner. Broschinski (24) sei in sein letztes Vertragsjahr gegangen, "eine Perspektive auf Verlängerung besaßen wir nicht".

Das "außergewöhnliche Angebot des FC Basel" habe die Abwägung dann "eindeutig in Richtung Wirtschaftlichkeit verschoben". Medienberichten zufolge soll Basel etwa 2,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen.