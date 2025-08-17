Bochumer Sissoko fällt "mehrere Wochen" aus

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum muss mehrere Wochen auf Ibrahima Sissoko (27) verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt beim DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo (3:1 n.V.) eine Schultereckgelenksprengung und soll am Sonntag in Bochum operiert werden. Das teilte der Zweitligist mit.

Sissoko spielt seit 2024 in Bochum und zählt zu den Stammspielern. Auch in den ersten beiden Spielen der neuen Zweitliga-Saison setzte Trainer Dieter Hecking über die gesamte Spielzeit auf ihn.