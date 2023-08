Brackelmann wechselt zum SC Paderborn

Anzeige

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat in Calvin Marc Brackelmann (24) vom FC Ingolstadt einen körperlich starken Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Der 1,96 m große Defensivspezialist soll vorrangig bei den Profis trainieren, aber auch in der U21 in der Regionalliga West zum Einsatz kommen.

Der Niedersachse spielte in seiner Jugend unter anderem für den Hamburger SV und den 1. FC Köln. "Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit", meinte der Paderborner Geschäftsführer Sport, Benjamin Weber.