Braunschweiger Dämpfer vor Hit gegen den Pokalsieger

Eintracht Braunschweig hat drei Tage vor dem Pokalhit gegen den VfB Stuttgart in der 2. Liga einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft des neuen Trainers Heiner Backhaus verlor beim ambitionierten Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Braunschweig, das am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Runde eins des DFB-Pokals gegen den Titelverteidiger gefordert ist, hatte die ersten beiden Ligaspiele gewonnen.

Roko Simic brachte den KSC vor 27.000 Zuschauern, darunter KSC-Legende Winfried Schäfer, in der 16. Minute in Führung. Fabian Schleusener (57.) erhöhte in einer umkämpften Partie nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste durch Christian Joe Conteh war per Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen worden (22.). Der Braunschweiger Louis Breunig sah in der Nachspielzeit (90.+2) auch noch die Rote Karte wegen einer Notbremse.

Karlsruhe ist mit sieben Punkten nach drei Spielen oben dabei. Braunschweig, das in der vergangenen Saison erst über die Relegation den Abstieg vermieden hatte, verpasste den perfekten Start. Am kommenden Samstag ist der BTSV gegen Bielefeld gefordert, Karlsruhe steht vor dem Härtetest bei Fortuna Düsseldorf.