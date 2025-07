Brunner trifft: Bielefeld verliert Generalprobe gegen Monaco

Aufsteiger Arminia Bielefeld hat die Generalprobe vor dem Zweitliga-Saisonstart verloren. Vor rund 20.000 Fans auf der Alm unterlagen die Ostwestfalen Champions-League-Teilnehmer AS Monaco mit 0:3 (0:1). Der ehemalige Dortmunder und U17-Weltmeister Paris Brunner erzielte dabei das 2:0 für die Franzosen, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer die Kapitänsbinde trug.

Bielefeld startet am kommenden Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) zur Primetime gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison. Für Brunner, Kehrer und Co. geht die Saison in der Ligue 1 erst Mitte August los.