2. Bundesliga 2023/24 live in SAT.1 und im kostenlosen Stream

Beide Relegationsspiele zwischen dem 16. der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga live in SAT.1

Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 am 28. Juli live in SAT.1

Die 2. Bundesliga live bei ran im TV und im kostenlosen Livestream auf ran.de: Alle Termine und Übertragungszeiten gibt es hier im Überblick. Sämtliche Live-Übertragungen findet ihr auch in der ran-App auf dem Reiter "Streams".

Mit den Auftaktspielen der Bundesliga und 2. Bundesliga 2023/24 und dem DFL-Supercup startet SAT.1 in die neue Spielzeit. Außerdem gibt es die Partien auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen.

2. Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Die nächsten Übertragungen 2023/24

28. Juli 2023, 19:30 Uhr: Auftakt 2. Bundesliga - Hamburger SV vs. FC Schalke 04 - live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

12. August 2023, 19:30 Uhr: DFL-Supercup - FC Bayern München vs. RB Leipzig - live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

18. August 2023, 19:30 Uhr: Bundesliga-Auftakt - SV Werder Bremen vs. FC Bayern München - live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App