Dank Waldschmidt: Köln rettet Punkt in Fürth

Der 1. FC Köln hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut Federn gelassen. Der Tabellenzweite musste sich bei der SpVgg Greuther Fürth nach Rückstand mit einem 1:1 (0:1) begnügen und spürt die Konkurrenz im Nacken. Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der 1. FC Kaiserslautern können am Wochenende bis auf zwei Zähler heranrücken.

Luca Waldschmidt (45.) sorgte per Foulelfmeter zumindest für den Punkt, am vergangenen Wochenende hatte der FC eine Heimpleite gegen Hertha BSC (0:1) kassiert. Fürth war durch Noel Futkeu (12.) in Führung gegangen, zum ersten Sieg gegen die Kölner seit 2007 reichte es aber nicht.

"Wir wissen, dass das ein hartes Stück Arbeit wird", hatte FC-Trainer Gerhard Struber kurz vor dem Anstoß bei Sky gesagt. Kurz darauf gab es die erste schlechte Nachricht: Der für die Startelf vorgesehene Dominique Heintz musste wegen Rückenbeschwerden passen.

Der zweite Rückschlag folgte prompt. Fürths Roberto Massimo ließ den in die Startelf gerückten Florian Kainz ins Leere laufen, seine flache Flanke verwertete Futkeu aus kurzer Distanz. Massimo hätte wenig später sogar erhöhen können (27.). Bei den Kölnern verpasste Waldschmidt (30.) die erste Chance zum Ausgleich, ehe er es vom Punkt besser machte. Noah Loosli hatte Julian Pauli von den Beinen geholt.

Nach der Pause ging es in einem munteren Spiel hin und her, der Siegtreffer wollte aber für keine der beiden Mannschaften fallen. Kurz vor Schluss hatte Fürth Glück, als ein vermeintliches Foul von Marco John an Damion Downs (85.) nicht zum Elfmeter führte.