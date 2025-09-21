Darmstadt erobert die Spitze

Darmstadt 98 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt siegte nach einem souveränen Auftritt bei Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (0:0) und stoppte den zarten Aufwärtstrend der Rheinländer.

Hiroki Akiyama (65.) und Fabian Nürnberger (67.) trafen per Doppelschlag, Isac Lidberg erhöhte wenig später (74.). "Wir haben uns was vorgenommen vor der Saison, versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, und versuchen, unseren Job zu machen", sagte Nürnberger im Anschluss bei Sky. Düsseldorf verlor nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen erstmals wieder, bleibt weit von den Aufstiegsrängen entfernt und erzielte auch im dritten Heimspiel der Saison kein Tor.

"Für uns ist es wichtig, im eigenen Stadion wieder auf der Anzeigetafel stattzufinden. Wir arbeiten fleißig daran, dass vorne nicht die Null steht", hatte Trainer Daniel Thioune noch vor der Partie die Marschroute vorgegeben. Doch anstelle der Fortuna wurden fast nur die Lilien gefährlich. Zu den regulären Treffern kamen zwei Abseitstore von Lidberg (10.) und Fraser Hornby (72.).

Düsseldorf hatte lediglich kurz vor der Halbzeit eine gute Phase - das war für das ambitionierte Team wieder einmal viel zu wenig.