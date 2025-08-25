Darmstadts Riedel wechselt nach Barcelona

Clemens Riedel verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt nach Spanien zu Espanyol Barcelona. Bei den Katalanen erhält der 22-Jährige einen Vertrag über vier Jahre bis 2029. Weitere Details zum Transfer gaben die Vereine am Montag nicht bekannt.

"Für den gesamten Verein ist es etwas Besonderes, dass ein Spieler, der in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, zukünftig in La Liga aktiv sein wird", sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie: "Es ist unser erklärtes Ziel, keinen High-Potential-Spieler ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Mit dem Transfer haben wir nun ein sehr gutes Ergebnis für alle Seiten erzielt."

Riedel war im Juli 2019 zur Darmstädter Jugend gekommen, am 24. Juli 2021 feierte er sein Profidebüt. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 84 Pflichtspiele für die Hessen.