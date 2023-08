Drei Platzverweise: Club gewinnt gegen Wiesbaden

Anzeige

Der 1. FC Nürnberg hat den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Die Franken erkämpften sich gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden nach Rückstand ein 2:1 (0:1) und sind im Mittelfeld der Tabelle mit sieben Zählern platziert. Es gab in dieser Partie drei Platzverweise.

Ivan Prtajin (55.) traf zum 1:0 für die Hessen, Jan Gyamerah (68.) zeichnete für den Ausgleich des FCN verantwortlich. Tim Handwerker (76., Handelfmeter nach Videobeweis) sicherte dem Club vor 26.547 Zuschauerinnen und Zuschauern drei Zähler. Der SVWW kassierte am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage.

Schon in der elften Minuten musste der Club mit zehn Mann auskommen. Abwehrspieler Ahmet Gürleyen sah nach einer Notbremse gegen Prtajin die Rote Karte. Gürleyen hatte seinen Gegenspieler durch Trikotzupfen zu Fall gebracht. In der 40. Minute war allerdings aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Wehens Hyunju Lee wegen Foulspiels wieder zahlenmäßiger Gleichstand hergestellt. Gäste-Spieler Martin Angha sah in der 85. Minute ebenfalls Gelb-Rot.

In der 27. Minute hatte Wiesbadens Abwehrspieler Angha per Kopf die Latte des Club-Tores getroffen. In der 48. Minute traf Nürnbergs Benjamin Goller mit einem abgefälschten Freistoß die Latte des Gästegehäuses.