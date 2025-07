Dresden verlängert mit Aufstiegstrainer Stamm

Dynamo Dresden hat wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga den Vertrag mit Aufstiegstrainer Thomas Stamm verlängert. Über die Dauer der neuen Vereinbarung machte der Klub keine Angaben. Der Schweizer hatte Dynamo im Mai 2024 als Nachfolger von Markus Anfang übernommen und die Sachsen auf Anhieb zurück in die 2. Liga geführt.

"Wir haben es in der zurückliegenden Saison gemeinsam geschafft, mit einem klaren Ziel vor Augen die Aufgaben als Team zu meistern. So wollen wir als Trainerteam mit der Mannschaft weiter vorangehen, um mit dem Verein den nächsten Schritt zu gehen", wurde der 42-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Stamm hatte in der Saison 2022/2023 mit der U23 des SC Freiburg den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Nach dem sofortigen Abstieg trennten sich beide Seiten ein Jahr später, Stamm unterschrieb in Dresden - und hatte Erfolg. "Thomas und sein gesamtes Team haben in der zurückliegenden Spielzeit hervorragende Arbeit geleistet", sagte nun Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei Dynamo.

Dresden startet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth in die neue Saison.