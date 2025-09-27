Dritter Sieg in Folge: Paderborn klettert auf Platz vier

Mit dem dritten Sieg in Folge hat der SC Paderborn die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga ins Visier genommen. Die Ostwestfalen bezwangen im Verfolgerduell des siebten Spieltags den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0) und kletterten mit 14 Punkten auf den vierten Rang.

Filip Bilbija (50.), der zuvor einen Foulelfmeter verschossen hatte, und Laurin Curda (53.) sorgten vor 14.520 Zuschauern mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Der FCK kassierte nach drei Siegen in Serie wieder einen Rückschlag und rutschte auf den siebten Platz ab. Die Pfälzer mussten nach der Roten Karte gegen Maxwell Gyamfi wegen Notbremse (45.+3) eine Halbzeit in Unterzahl spielen.

Die Gäste begannen durchaus couragiert und hatten die erste Großchance: Nach Vorarbeit von Naatan Skyttä und Ivan Prtajin tauchte Faride Alidou allein vor Torhüter Dennis Seimen auf, scheiterte aber (18.). Paderborn übernahm mit zunehmender Spielzeit die Kontrolle, zunächst allerdings ohne hochkarätige Chancen zu kreieren.

Erst ein Foulelfmeter nach Videobeweis brachte Aufregung vor dem Lauterer Tor, doch Keeper Julian Krahl parierte den schwachen Schuss von Bilbija (45.+5). Gyamfi hatte nach einem abgewehrten Freistoß von Calvin Brackelmann den einschussbereiten Steffen Tigges im Strafraum zu Boden gezogen und sah dafür mit Verzögerung die Rote Karte wegen Notbremse.

Nach dem Seitenwechsel machte es Bilbija besser, als er den Ball nach einer mustergültigen Hereingabe von Brackelmann über die Linie drückte. Kurz darauf verwertete Curda eine Flanke von Ruben Müller.