Düsseldorf feiert zweiten Saisonsieg

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Sonntag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei Preußen Münster mit 2:1 (0:1) durch und feierte den zweiten Saisonsieg.

Cedric Itten (64.) und Florent Muslija (72., Handelfmeter) drehten die Partie innerhalb von acht Minuten zu Gunsten der Düsseldorfer, die mit einem Erfolg beim SC Paderborn (2:1) und einem torlosen Unentschieden gegen den Karlsruher SC zuletzt die ersten Zähler verbucht hatten. Durch den Sieg hat die Fortuna nun sieben Punkte auf dem Konto, ebenso wie Münster, das trotz des Treffers von Simon Scherder (19.) nach zwei Siegen in Folge einen Dämpfer kassierte.

In Münster machten zu Beginn vor allem die Gastgeber ordentlich Druck und zeigten deutlich mehr Zug zum Tor. Immer wieder drängte Preußen die Gäste bis in den eigenen Strafraum zurück. Nach einer Ecke kam Luca Bolay zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig. Scherder lenkte den Schuss aus kurzer Distanz zur verdienten Führung ins Tor.

Nach der Pause war Düsseldorf bemüht, ein anderes Gesicht zu zeigen. Münster stemmte sich dagegen, doch Itten brachte die Fortuna nach einer Ecke per Kopfball wieder ins Spiel. Muslija traf sicher vom Punkt. Am Ende rettete Torhüter Florian Kastenmeier den Gästen den Sieg.