Ehemaliger U21-Europameister Jaeckel wechselt nach Münster

Für mehr Spielzeit: Der ehemalige U21-Europameister Paul Jaeckel (26) verlässt Union Berlin und spielt künftig für den Zweitligisten Preußen Münster. Der Innenverteidiger erhofft sich von dem Wechsel, dass er sich als "Stammspieler etablieren" kann: "Ich will vorangehen, meine Erfahrungen mit in die Mannschaft bringen und die Jungs mitziehen." Über die Vertragslaufzeit machte Münster keine Angaben.

Jaeckel, der mit Deutschlands Junioren 2021 den U21-EM-Titel geholt hatte, war nach dem Turnier in Ungarn und Slowenien nach Berlin gewechselt, spielte zuletzt bei Union aber keine große Rolle mehr und wurde in der Vorsaison an Eintracht Braunschweig ausgeliehen.