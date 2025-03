Einigung bei Hannover: Mann und Bindzus künftig Geschäftsführer

Im Machtkampf beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist gerade noch rechtzeitig eine Lösung gefunden worden. Einen Tag vor Ablauf der Einreichungsfrist der Lizenzunterlagen besetzten die Niedersachsen die Geschäftsführung mit Marcus Mann (40) und Henning Bindzus (41) als Doppelspitze, darauf einigte sich der Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH nach langen Verhandlungen einer Mitteilung zufolge "einstimmig".

Mann, der seit 2021 Sportdirektor in Hannover ist, wird demnach bis 2029, Bindzus bis mindestens 2027 bestellt. Das Duo trete seine neuen Aufgaben mit sofortiger Wirkung an, die erste Aufgabe sei "die fristgerechte Unterzeichnung und Einreichung der Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2025/26", teilte der Klub am Sonntag mit. Bis Montag müssen die Unterlagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorliegen, den Lizenzantrag darf nur ein Geschäftsführer unterschreiben.

Im vergangenen Juli war der langjährige Investor und millionenschwere Unternehmer Martin Kind vom Bundesgerichtshof als Klubboss abberufen worden, seitdem konnten sich der Mutterverein auf der einen und die Investoren um Kind auf der anderen Seite nicht auf einen Nachfolger einigen, da im Aufsichtsrat eine Pattsituation herrscht. Zwei Gerichte hatten zuletzt einen Antrag auf Berufung eines Not-Geschäftsführers abgelehnt.

"Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, eine professionelle und leistungsfähige Geschäftsführung der Zukunft zu installieren, die den Klub strategisch weiterentwickeln kann", sagte Aufsichtsratsmitglied Hauke Jagau: "Ab jetzt steht wieder ausschließlich der Fußball im Vordergrund." Mann wird laut Klubangaben den Sport verantworten, Bindzus den kaufmännischen Bereich.