Elversberg bindet Angreifer Schnellbacher langfristig

Die SV Elversberg arbeitet vor dem Aufstiegsfinale in der 2. Fußball-Bundesliga weiter am Kader für die Zukunft. Wie die Saarländer mitteilten, verlängert Angreifer Luca Schnellbacher seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2028. Der 30-Jährige spielt seit knapp fünf Jahren für die SVE und ging den Weg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga mit. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) könnte er mit seinem derzeit auf dem Relegationsplatz liegenden Team in die Bundesliga aufsteigen.

"Luca Schnellbacher hat nicht nur unsere erfolgreichste Zeit sportlich geprägt, sondern sich auch zu einer Persönlichkeit entwickelt, die in der Mannschaft und im gesamten Verein fest verankert ist", sagte Sportvorstand Ole Book. Der Verein und das Saarland seien für ihn "zu einer zweiten Heimat geworden", ergänzte Schnellbacher: "Was wir bis hierhin gemeinsam erlebt haben, ist sicher einmalig." In 172 Pflichtspielen für Elversberg gelangen dem derzeit meist von der Bank kommenden Mittelstürmer 95 Torbeteiligungen.

In der Vorwoche hatten die Saarländer bereits Innenverteidiger Maximilian Rohr bis 2028 an sich gebunden.