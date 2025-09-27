Elversberg bleibt oben: Stange trifft spät

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga Tabellenführer Darmstadt 98 auf den Fersen. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann nach einem Last-Minute-Tor gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel glücklich mit 1:0 (0:0). Die SVE bleibt nach dem fünften Saisonsieg Zweiter.

Umjubelter Held des Tages war der erst 18 Jahre alte Otto Stange: Die Leihgabe des Hamburger SV verwandelte in der Nachspielzeit (90.+5) einen Foulelfmeter zum Sieg für die SVE. Stange war erst in der 76. Minute eingewechselt worden. Kiel musste nach zuletzt zwei Saisonsiegen einen Dämpfer hinnehmen.

"Ich wollte ein Tor schießen, deswegen habe ich mir den Ball genommen. Für mich geht es darum, so viele Spielminuten zu sammeln wie möglich. Hoffentlich geht es so weiter", sagte ein glücklicher Stange bei Sky.

Elversberg bestimmte in der ersten Hälfte selbstbewusst die Partie. Doch ihre Dominanz konnte die wenig entschlossene SVE nicht in Tore ummünzen. Kiel verlegte sich weitgehend aufs Kontern, blieb aber weitgehend ungefährlich. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber weiterhin dominant, den Offensivaktionen fehlte aber nach wie vor die Präzision - bis Stange traf.