Elversberg holt Innenverteidiger Le Joncour

Anzeige

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat am letzten Tag der Wechselperiode auf seine Verletzungsmisere in der Defensive reagiert. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Innenverteidiger Florian Le Joncour vom belgischen Erstligisten RWD Molenbeek. Der 28 Jahre alte Franzose unterschrieb einen Vertrag über anderthalb Jahre bis Sommer 2025. Der SVE fehlen derzeit in der Defensive unter anderem Kapitän Kevin Conrad, Frederik Jäkel und Marcel Correia.

"Florian wird uns als sehr erfahrener, durch seine Physis präsenter Innenverteidiger direkt weiterhelfen können", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Voraussetzungen darüber hinaus längerfristig eine gute Rolle im Team spielen kann."