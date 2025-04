Erste Pleite unter Breitenreiter: 96 verliert in Karlsruhe

Hannover 96 hat erstmals unter Trainer André Breitenreiter verloren und im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Die Niedersachsen unterlagen zum Auftakt des 28. Spieltags mit 0:1 (0:0) beim Karlsruher SC und verpassten den vorübergehenden Sprung auf Relegationsrang drei. Für Breitenreiter, der kurz vor dem Jahreswechsel in Hannover übernommen hatte, war es im elften Spiel die erste Pleite.

Christoph Kobald (54.) traf zum Sieg für den KSC, der als Zehnter nur noch geringe Chancen im Kampf um den Aufstieg hat. Hannover ist Sechster, der Rückstand auf Rang drei beträgt drei Zähler und kann im Laufe des Wochenendes weiter anwachsen.

Die Gäste starteten gut in die Partie, ein Abschluss von Jannik Dehm (17.) rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der KSC agierte in der Folge auf Augenhöhe, Bambasé Conté scheiterte aber freistehend am gut reagierenden Ron-Robert Zieler (34.). Nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber in Führung: Marvin Wanitzek traf mit einem fulminanten Distanzschuss die Latte, den Abpraller drückte Kobald über die Linie. Hannover stemmte sich gegen die Niederlage, konnte sich aber nicht mehr belohnen.