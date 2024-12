Ausrüster Adidas verkaufte das Heimtrikot des Zweitligisten aus Gelsenkirchen für nur 45 Euro, obwohl der reguläre Preis 100 Euro beträgt. Weshalb viele Anhänger der Königsblauen in der Vorweihnachtszeit zuschlugen. Entsprechend waren viele Größen innerhalb kurzer Zeit sogar ausverkauft.

Am ersten Dezember-Wochenende 2024 staunten Fans des FC Schalke 04 wohl nicht schlecht, als sie von einem vermeintlich extrem günstigen Angebot erfuhren.

"Bei der Bepreisung einiger Fußball-Artikel in unserem Online-Shop am vergangenen Wochenende kam es zu einer fehlerhaften Angabe im System. Wir prüfen derzeit die daraus entstandenen Fehlbestellungen. Die Fehlangabe wurde inzwischen behoben und die Produkte sind wieder zu einem regulären Preis erhältlich", heißt es in einer von "Bild" veröffentlichten Stellungnahme.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach den Schnäppchen-Trikots stornierte Adidas mittlerweile wohl schon zahlreiche Bestellungen und begründete dies eben damit, dass keine Ware mehr auf Lager sei.