FC Schalke 04: Ex-Trainer Reis über Rauswurf - "Ich war nicht der Alleinschuldige"

Angesichts der weiteren Entwicklung auf Schalke nach seinem Rauswurf fühlt sich Reis durchaus in seiner Arbeit bestätigt: "Die Art und Weise, wie die Mannschaft funktioniert hat, die hat sich nach dem Trainerwechsel ja nicht groß verändert. Das war für mich ein Zeichen: 'Okay, alles hast du auch nicht falsch gemacht.'"

Doch die Zeit bekam er nicht, stattdessen hatte er Zeit, sich und sein Handeln auf Schalke während der Auszeit zu hinterfragen. "Das mache ich immer als Erstes. Aber wenn man gesehen hat, wie die Saison danach gelaufen ist, kann ich schon behaupten, dass ich nicht der Alleinschuldige war", erklärte Reis, der vor seiner Station bei S04 mit dem Revier-Rivalen VfL Bochum in die Bundesliga aufstieg.

Der 51-Jährige, der mittlerweile erfolgreich in der Türkei beim Tabellendritten Samsunspor arbeitet, rechnete nun mit den Gelsenkirchenern ab.

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

Nach Reis folgte bei den Gelsenkirchenern der Belgier Karel Geraerts. Statt noch mal ins Aufstiegsrennen einzugreifen, rettete Geraerts den Zweitligisten gerade so vor dem drohenden Abstieg.

Mittlerweile ist auch Geraerts bei den "Knappen" aber nicht mehr im Amt. Der 42-Jährige musste im September 2024 gehen, nachdem Schalke in der 2. Bundesliga erneut einen Fehlstart hingelegt hatte.

"Es heißt, man will in den nächsten zwei oder drei Jahren etwas aufbauen und nach wenigen Spielen müssen Trainer und Sportdirektor gehen und du musst wieder von Neuem anfangen", übt Reis deutliche Kritik an den Personalentscheidungen auf Schalke. Der Klub feuerte zuletzt neben Geraerts auch Sportdirektor und Vereinsidol Marc Wilmots.