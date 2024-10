FC Schalke 04: Kommt Gerhard Zuber als Sportdirektor zurück?

Beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen blieb zuletzt der Trainerwechsel hin zum Niederländer Kees van Wonderen wirkungslos. Unter ihm verloren die "Königsblauen" beide bisherigen Partien in der 2. Bundesliga (0:1 in Hannover 96 und 3:4 gegen Greuther Fürth)

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

Der 49-jährige Österreicher arbeitete bereits von 2011 bis 2016 an der Seite von Horst Heldt als Sportdirektor der Gelsenkirchener und anschließend auch noch bei Hannover 96, wo er 2021 freigestellt wurde.

Nach zehn Spieltag der Zweitliga-Saison liegt Schalke mit nur acht Punkten auf Platz 15. Weil das Team trotz des Kaderumbaus des neuen Kaderplaners Ben Manga einen Fehlstart in die Spielzeit 2024/25 hinlegte, musste im September der damalige Trainer Karel Geraerts gehen.

Auch in der Vorsaison war der frühere Erstligist trotz Aufstiegsambitionen in den Abstiegskampf verwickelt, konnte sich erst spät in der Spielzeit retten.