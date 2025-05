Die Pleite gegen Elversberg, die fünfte Niederlage in den letzten sechs Saisonspielen, und Platz 14 in der Abschlusstabelle haben beim Traditionsklub ganz offensichtlich tiefe Wunden hinterlassen.

"Oh wie ist das schön", hatten die Schalker Fans schon hämisch während der zweiten Halbzeit gesungen und zur La-Ola-Welle angesetzt. Nach der schlechtesten Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte werden die Rufe nach Veränderung lauter.

Traumhafter Abschied für Uth Erst kürzlich gab Mark Uth (Mi.) bekannt, seine aktive Laufbahn nach der Saison 2024/25 zu beenden. Nun verabschiedete sich der Stürmer in Köln mit dem Wiederaufstieg, dem Meistertitel und einem Tor zum 4:0-Endstand gegen den FCK. Zudem bestätigte Köln am Sonntag auch die Vertragsverlängerung von Linton Maina (li.).

Meister-Macher Friedhelm Funkel Als Feuerwehrmann sprang Friedhelm Funkel nach dem 32. Spieltag ein, um die Kölner in seiner dritten Amtszeit zurück in die Bundesliga zu führen - und der 71-Jährige lieferte. Auf Platz 2 übernahm Funkel den FC, als Zweitliga-Meister beendet er mit dem Team die Saison. Für ihn ist es bereits der siebte Bundesliga-Aufstieg seiner langen Trainer-Karriere.

Platzsturm nach dem Schlusspfiff Natürlich ließen es sich die Fans in Köln nicht nehmen, pünktlich zum Abpfiff am Sonntagnachmittag den Rasen zu stürmen und den Aufstieg bzw. Meistertitel zu feiern.

Martel bringt Köln früh auf Kurs Beim letztlich souveränen 4:0-Erfolg sorgte Eric Martel schon in der 14. Minute für die Führung und erstmals Ekstase in Köln. Danach ließen die Rheinländer nichts mehr anbrennen.

Meister-Party in Köln: FC kehrt in die Bundesliga zurück Der 1. FC Köln hat am 34. Spieltag durch einen 4:0-Kantersieg gegen Kaiserslautern nicht nur den direkten Wiederaufstieg fixiert, sondern sich auch noch zum Meister gekürt. ran zeigt die Party-Bilder aus dem RheinEnergieSTADION.

Profifußball-Direktor Youri Mulder wünschte sich bei "Sky", "dass wir länger an einem Trainer festhalten. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Hier sind unzufriedene Leute, die zu Recht pfeifen, die zu Recht Plakate aufhängen und sarkastische Gesänge anstimmen. Das ist nicht der Anspruch von Schalke. Schalke macht in den letzten Jahren viel zu viele Fehler. Jeder, der in den letzten Jahren in der Verantwortung war, hat seinen Anteil."