FC Schalke 04 und Vorstandsboss Bernd Schröder trennen sich

Erste fußballerische Schritte in Mülheim

2006 kam Sohn Assan in Mülheim an der Ruhr zur Welt und trat bereits in jungen Jahren in die Fußstapfen von Papa Alassane. Seine Anfänge machte er beim TuS Union 09 Mülheim, 2014 - mit gerade einmal acht Jahren – folgte der Wechsel in Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04. © IMAGO/Revierfoto