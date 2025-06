Fiedler wird Titz-Nachfolger in Magdeburg

Markus Fiedler wird Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Der 39-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und tritt in Magdeburg die Nachfolge von Christian Titz an, der zum Ligarivalen Hannover 96 wechselt. Zur Vertragslaufzeit machte der Europapokalsieger von 1974 keine Angabe.

Fiedler war 2015 nach Stuttgart gekommen, wo er zunächst im Jugendbereich arbeitete. Seit 2023 trainierte er die zweite Mannschaft. Mit ihr stieg er in seiner ersten Saison in die 3. Liga auf und schaffte in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt. "Der Abschied aus Stuttgart fällt mir unglaublich schwer. Ich durfte bei diesem tollen Verein zehn wundervolle Jahre erleben. Als die Anfrage aus Magdeburg kam, war mir aber schnell klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte", sagte Fiedler.

Magdeburg hatte die zurückliegende Saison auf Platz fünf der Zweitliga-Tabelle beendet, die Aufstiegschancen verspielte das Team erst im Endspurt. Fiedler soll nun an die erfolgreiche Titz-Ära anknüpfen. "Markus hat über einige Jahre hervorragende Arbeit beim VfB Stuttgart geleistet und junge, talentierte Spieler zielgerichtet gefördert. Gemeinsam wollen wir mit ihm im Team die Zukunft unseres FCM weiterhin erfolgreich gestalten", sagte Otmar Schork, Magdeburgs Geschäftsführer Sport.