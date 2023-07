Anzeige

Fortuna Düsseldorf bekommt es zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga mit Absteiger Hertha BSC zu tun. ran informiert zur Übertragung der 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Zum Start in der 2. Liga steht schon ein Traditionsduell an! Am Samstagabend empfängt Fortuna Düsseldorf den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Nachdem die Fortuna in der Vorsaison mit 58 Punkten auf Platz 4 landete, lange mit im erweiterten Aufstiegsrennen lag, wollen die Düsseldorfer auch in der Spielzeit 2023/24 zumindest wieder oben mitspielen. Ein kleiner Fingerzeig, in welche Richtung es für das Team von Coach Daniel Thioune gegen könnte, ist schon direkt die Auftakt-Begegnung gegen die Berliner.

Die Hertha hat sich ihrerseits von den Träumen des Big-City-Klubs verabschiedet und setzt stattdessen mit Trainer Pal Dardai auf Altbewährtes im Kampf um den direkten Wiederaufstieg.

Nach dem Abstieg sind schon einige Spieler bei den Berlinern weg, mit Toni Leistner und Marius Gersbeck kamen zudem in der 2. Bundesliga erprobte Akteure in die Hauptstadt.