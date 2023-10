Fortuna verlängert mit Innenverteidiger Oberdorf

Anzeige

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit seinem Innenverteidiger Tim Oberdorf (27) vorzeitig verlängert. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit, ohne die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers bekannt zu geben. Damit konnte der Tabellenfünfte eine weitere wichtige Stütze an sich binden, zuvor hatten bereits Torhüter Florian Kastenmeier und Rechtsaußen Felix Klaus jeweils bis 2026 verlängert.

"Mit seiner Vielseitigkeit gibt uns Tim sportlich wertvolle Optionen und auch mit seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz ist er ein Eckpfeiler unseres Teams", sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Der Bruder von Nationalspielerin Lena Oberdorf war 2019 von der TSG Sprockhövel in die U23 der Fortuna gewechselt, ehe er in der Saison 2021/22 den Sprung in den Düsseldorfer Profikader schaffte.