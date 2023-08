Fortuna von Paderborn ausgekontert

Anzeige

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Rheinländer unterlagen im Duell gegen die Ostwestfalen 1:2 (0:1). Zuvor waren die Düsseldorfer in zehn Heimpartien seit November 2022 ohne Heimpleite geblieben.

Schon in der fünften Minute hatte Florent Muslija die Gäste mit einem schönen Konter in Führung gebracht. David Kinsombi bediente Muslija mustergültig über die rechte Seite im Rücken der Abwehr der Düsseldorfer. Jory de Wijs (57.) erzielte per wuchtigem Kopfball den Ausgleich für die Rheinländer. Sirlord Conteh (59.) schloss einen weiteren Paderborner Konter mit dem 2:1 ab.

Fortuna brauchte eine gewisse Zeit, um sich vom Schock des 0:1-Rückstands zu erholen. Die Gäste spielten weiterhin schnörkellosen Konterfußball und brachten die Fortunen ein ums andere Mal in Verlegenheit. Die Paderborner mussten unter anderem auf den weiter verletzten Stareinkauf Max Kruse (Muskelfaserriss) verzichten. Außerdem fehlten Visar Musliu, Raphael Obermair und Maximilian Rohr.

Düsseldorfs Shinta Appelkamp (39.) besaß in der ersten Hälfte die beste Chance für die Gastgeber zum Ausgleich. Conteh (45.) hatte bei einem weiteren Konter die Chance auf das 2:0, scheiterte aber am Fortunas Schlussmann Florian Kastenmeier, der mit dem Fuß abwehrte. Die Fortuna machte in der Schlussphase viel Druck, die Paderborner Abwehr wankte.