Fortuna wahrt Aufstiegschance gegen Schalke

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine kleine Aufstiegschance gewahrt. Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich am vorletzten Spieltag mit 2:0 (0:0) gegen Schalke 04 durch und darf weiter von der Bundesliga-Rückkehr träumen. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt zwei Punkte, die Fortuna weist aber eine deutlich schlechtere Tordifferenz als die Konkurrenz auf.

Dawid Kownacki (57.) und Myron van Brederode (78.) erlösten die Fortuna nach zuletzt drei Unentschieden in Folge. Um wie im Vorjahr die Relegation zu erreichen, muss Düsseldorf am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Schalker kassierten im ersten Spiel nach der Trennung von Kees van Wonderen die dritte Pleite nacheinander, müssen aber nur noch theoretisch um den Klassenverbleib zittern.

Düsseldorf erarbeitete sich zu Beginn Vorteile - und nutzte die erste Chance. Beim Treffer von van Brederode (13.) hatte in der Entstehung allerdings eine Abseitsstellung vorgelegen, nach Videobeweis wurde das Tor zurückgenommen. Schalke gestaltete die Partie danach ausgeglichener und sorgte durch Moussa Sylla (24.) für Gefahr. Erst vor der Pause steigerte sich die Fortuna wieder, beim Abschluss von Matthias Zimmermann (45.+2) rettete Schalkes Marcin Kaminski vor der Linie.

Die Gastgeber hielten den Druck nach der Pause hoch und belohnten sich. Kownacki traf per Kopf nach einer Ecke, nach einem Trauerfall in seiner Familie fiel er nach dem Treffer emotional bewegt auf die Knie. Von den Schalkern, die zum zweiten Mal in dieser Saison interimsweise von U23-Trainer Jakob Fimpel betreut werden, kam nur wenig. Stattdessen baute in der Schlussphase van Brederode die Führung aus.