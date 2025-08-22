Fortunas Siebert wechselt nach Lecce

Innenverteidiger Jamil Siebert verlässt den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Der 23-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Erstligisten US Lecce an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Der gebürtige Düsseldorfer durchlief seit 2010 alle Jugendteams der Fortuna und debütierte 2020/21 in der 2. Bundesliga. Insgesamt bestritt er 54 Pflichtspiele für die Profis und 26 Partien für die U23. Von 2022 bis 2023 war der U21-Vize-Europameister an Viktoria Köln ausgeliehen und absolvierte dort 43 Spiele in der 3. Liga.

"Wir lassen Jamil nur sehr schweren Herzens gehen. Auf der anderen Seite wollten wir es ihm ermöglichen, diese große Chance wahrzunehmen", sagte Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation der Fortuna: "Für uns ist es eine Auszeichnung, dass ein Spieler, den wir hier von seinem neunten Lebensjahr an ausgebildet haben, in die Serie A wechseln kann. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft."