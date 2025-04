Frauen: Union Berlin schafft Durchmarsch in die Bundesliga

Die Fußballerinnen von Union Berlin haben mit einem Kantersieg den Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga perfekt gemacht. In der Alten Försterei bezwangen die Köpenickerinnen Borussia Mönchengladbach klar mit 6:1 (4:1) und sicherten bereits vier Spieltage vor Schluss den Aufstieg - nach 15 Jahren gibt es somit wieder einen Bundesligisten in Berlin. Zugleich stellten sie mit 14.047 Fans einen Zuschauerrekord für die laufende Zweitliga-Saison auf.

Anna Weiß (7.) und Naika Reissner (10.) brachten die Unionerinnen früh in Führung, Dina Orschmann (34.), Kapitänin Lisa Heisler (40.), Tomke Schneider (54.) und Celine Frank (65.) machten den Sieg perfekt. Suus van der Drift (18.) erzielte den einzigen Treffer für die Gäste. Die Gladbacherin Paula Klensmann (62.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte.

Da die Bundesliga auf 14 Mannschaften aufgestockt wird, steigen in dieser Saison drei Mannschaften aus der zweiten Liga auf. Nachdem der 1. FC Nürnberg vor einer Woche den Aufstieg perfekt gemacht hatte, zog Union nach.

Früh gingen die Eisernen in Führung: Weiß traf nach einer Ecke, Reissner legte mit einem Sololauf aus der eigenen Hälfte nach. Union dominierte klar, der Anschlusstreffer durch van der Drift aus 18 Metern kam aus dem Nichts. Doch die Köpenickerinnen blieben unbeeindruckt. Zwar vergab Orschmann zunächst die große Chance zum 3:1, machte ihren Fehler aber wenige Sekunden später wett und traf nach einer Ecke. Auch in der zweiten Hälfte traf Union nach Standards. Schneider köpfte zum 5:1 ein, Gladbach war spätestens nach dem Platzverweis chancenlos – und so hatte auch Frank leichtes Spiel.