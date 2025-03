Funkel: Köln vor "Schlüsselspiel" - HSV-Aufstieg sicher

Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel ist skeptisch, wenn es um den direkten Wiederaufstieg des 1. FC Köln geht und kritisiert auch die sportliche Führung des Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga. Den Ligaprimus Hamburger SV sieht er derweil auf einem guten Weg und geht "zu 100 Prozent" vom Aufstieg aus.

Für die Kölner werde das kommende Topspiel in Paderborn (3.) am Samstag (13.00 Uhr/Sky) "zum absoluten Schlüsselspiel", sagte der 71-Jährige, der als einziger Trainer sechs Bundesliga-Aufstiege, unter anderem mit dem FC (2003), verbuchen konnte, dem Kölner Stadtanzeiger: "Sollten die Kölner verlieren, ist das große Ziel in Gefahr." Dann würde die "Unruhe, die bereits unterschwellig zu vernehmen" sei, deutlich zunehmen.

Funkel zielt bei seiner Kritik besonders auf den Sport-Geschäftsführer: "Christian Keller ist ein sehr intelligenter Mann. Ich glaube, dass seine Kompetenzen vor allem in anderen Bereichen liegen", sagte Funkel. Er sei ein "guter Zahlenmensch und Verkäufer" aber "woher sollte er die Expertise und Erfahrung haben, um bei einem großen Klub wie dem FC auch sportlich die richtigen Entscheidungen zu treffen?", fragte Funkel.

Vor allem von den Winterneuzugängen nach der Transfersperre hätte er mehr erwartet, das seien "keine Verstärkungen". Die Verantwortlichen hätten "über ein Jahr Zeit, sich auf die Transferperiode im Winter vorzubereiten", sagte er: "Die Zugänge müssen Soforthilfen sein, die aber natürlich auch mittelfristig der Mannschaft weiterhelfen sollen. Sind sie es nicht, hätte man auch nicht so viel Geld investieren müssen."

Den HSV, der am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SV Elversberg den 27. Spieltag einläutet, sieht er indes dank Trainer Merlin Polzin "deutlich stabiler als in den Jahren zuvor". Von einem "erneuten Einbruch auf der Zielgeraden" gehe er deshalb nicht aus.