Funkel von Pokal-Halbfinale überrascht

Die Chance auf das Pokalfinale in Berlin kommt für Friedhelm Funkel unverhofft. "Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass der FCK im Halbfinale ist", sagte der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern: "Das interessiert mich im Moment überhaupt noch nicht."

Für den 70-Jährigen geht es einzig darum, die Roten Teufel vor dem Abstieg zu retten. "Es geht darum, die nächsten Spiele zu gewinnen und die Klasse zu halten. Bis zum Halbfinale müssen wir Punkte machen", sagte Funkel, für den die Mission Klassenerhalt mit dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg beginnt.

Das Halbfinale im DFB-Pokal findet am 2. oder 3. April gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach oder beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken statt. Das Viertelfinale zwischen den beiden Mannschaften wird am 12. März nachgeholt.

Das Endspiel in Berlin am 25. Mai könnte für Funkel ein toller Abschluss in Kaiserslautern sein, denn einen längerfristigen Verbleib schloss er aus. "Das ist zeitlich begrenzt. Das war in Köln auch schon so. Ich hoffe, dass ich das ähnlich erfolgreich beenden kann wie in Köln", sagte Funkel. Vielleicht sogar mit einem Pokaltriumph.