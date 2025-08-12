Gigovic verlässt Kiel in Richtung Bern

Europa League statt 2. Bundesliga: Der bosnische Fußball-Nationalspieler Armin Gigovic (23) verlässt Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel dank einer Ausstiegsklausel nach nur einem Jahr und hat beim Schweizer Europacup-Teilnehmer Young Boys Bern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Das vermeldeten beide Vereine am Dienstag. Über die Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

"Armin hat in der vergangenen Bundesliga-Saison mit seinen fußballerischen Qualitäten auf sich aufmerksam gemacht", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. "Aufgrund der festgeschriebenen Ausstiegsklausel kommt sein Abschied für uns daher nicht überraschend und wir haben unsere Kaderplanung darauf ausgerichtet."

Der zwölfmalige Nationalspieler kam im Sommer 2024 an die Kieler Förde. Insgesamt bestritt der Mittelfeldspieler 33 Pflichtspiele für Kiel, dabei gelangen ihm sechs Treffer sowie zwei Torvorlagen.