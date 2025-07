Gyamerah wechselt vom FCK nach Elversberg

Nach einem Jahr beim 1. FC Kaiserslautern wechselt Jan Gyamerah innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zur SV Elversberg. Der Außenverteidiger hat bei seinem neuen Klub einen Zweijahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Das gaben die Saarländer am Freitag bekannt.

"Jan hat seine fußballerische Klasse und Flexibilität über Jahre bewiesen, er wird mit seiner positiven Art auch in der Kabine eine Bereicherung sein", sagte Sportvorstand Ole Book über den 30-Jährigen. Gyamerah hat reichlich Zweitliga-Erfahrung. Für den VfL Bochum, den Hamburger SV, den 1. FC Nürnberg und den FCK hat der gebürtige Berliner insgesamt exakt 200 Partien im Unterhaus absolviert. Elversberg war zuletzt in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Heidenheim gescheitert.