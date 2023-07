Anzeige

Robert Glatzel und Jean-Luc Dompe haben dem Hamburger SV in einem spektakulären Auftaktduell gegen Schalke 04 einen Traumstart in die neue Zweitliga-Saison beschert: Topstürmer Glatzel und Dompe sorgten in einer packenden Partie zweier Auftstiegsanwärter am Freitagabend in der Nachspielzeit für die entscheidenden Treffer zum 5:3 (1:2). Der HSV sendete damit direkt das erste klare Signal an die Konkurrenz.

Zuvor hatte Glatzel das Torspektakel selbst eingeläutet (17.). Zudem traf Laszlo Benes mit einem Doppelpack (56., Foulelfmeter, 60.) für die Gastgeber, die von der Mehrzahl der 57.000 Zuschauer immer wieder lautstark nach vorne gepeitscht wurden. Das 17 Jahre alte Toptalent Assan Ouedraogo (22.), Thomas Ouwejan (45.+1) und Simon Terodde (66.) ließen Königsblau zwischenzeitlich jubeln, das nach Gelb-Rot gegen Ibrahima Cisse (71.) in der Schlussphase in Unterzahl agierte.