Konkret gemeint ist damit ein mögliches Vuskovic-Engagement in der Icon oder der Baller League (Die 2. Saison der Baller League könnt ihr immer montags auf Joyn verfolgen ).

Nun regte HSV-Coach Steffen Baumgart an, dass Vuskovic möglicherweise im Hallenfußball die Zeit bis zum Ablauf seiner Doping-Sperre überbrücken könnte, um zumindest dort regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, die ihm im klassischen Fußball aufgrund der Regularien im Bezug auf sein Doping-Urteil selbst im Amateurfußball untersagt ist.

Steffen Baumgart regt einen Wechsel des wegen Dopings gesperrten HSV-Verteidigers Mario Vuskovic zum Hallenfußball an.

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

Nach dem Doping-Urteil gegen Vuskovic hat der Hamburger Zweitligist den Vertrag mit dem 22-Jährigen zuletzt aufgelöst, aber angekündigt, dass er nach Ablauf der Sperre einen neuen Kontrakt bei den Hanseaten zu stark leistungsbezogenen Konditionen unterschreiben werde.

In einem Pflichtspiel stand Vuskovic zuletzt am 9. November 2022 bei der 0:1-Niederlage in Fürth auf dem Feld.