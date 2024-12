Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigt eine Anklage gegen HSV-Profi Bakery Jatta wegen Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen.

München - Der Hamburger Fußball-Profi Bakery Jatta ist eigentlich Bakary Daffeh. Dieser Überzeugung ist zumindest die Hamburger Staatsanwaltschaft und hat daher nun offiziell Anklage gegen den Offensivspieler aus Gambia erhoben.

"Dem Angeschuldigten werden Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen", heißt es in einer Mitteilung der Hamburger Staatsanwaltschaft zum Fall Jatta.