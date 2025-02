Hamburger SV vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern. So seht ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Der 23. Spieltag in der 2. Bundesliga startet gleich mal mit einer Top-Begegnung.

Am Freitagabend trifft der Hamburger SV auf den 1. FC Kaiserslautern. In diesem Traditionsduell geht es ganz klar um den möglichen Aufstieg in die Bundesliga, der für beide Kontrahenten aktuell absolut möglich erscheint.

Sportlich treffen sich beide Teams auf Augenhöhe, haben jeweils 39 Punkte auf dem Konto. Aufgrund des besseren Torverhältnisses liegt der HSV auf Platz 2, die Pfälzer direkt dahinter auf Rang 3.

Auch schon in der Hinrunde lieferten sich Kaiserslautern und der HSV im September 2024 ein heißes Duell am Betzenberg.