Hannover verpflichtet 16. Neuzugang

Das Personalkarussell dreht sich beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 munter weiter. Offensivspieler Daisuke Yokota ist bereits der 16. Neuzugang, der Japaner wechselt per Leihe mit Kaufoption vom belgischen Erstligisten KAA Gent zu den Niedersachsen. Das vermeldete der Klub am Dienstag. "Daisuke ist ein Offensivspieler mit einem Profil, das sehr gut zu uns passt", sagte Geschäftsführer Marcus Mann.

Yokota war in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. In 25 Ligaspielen verbuchte er sieben Scorerpunkte für die Pfälzer. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt es beim Saisonauftakt in Hannover zum schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. "Die Verantwortlichen haben mir klar aufgezeigt, wie ich mit meinen Stärken ins Spielsystem passe und wo ich der Mannschaft helfen kann", sagte der 25-Jährige.