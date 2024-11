Adam Wharton (Crystal Palace)

0:4 gegen Tottenham verloren, fünfte Pleite in Folge, die vielleicht größte Manchester-City-Krise der Guardiola-Ära steht an und alles begann mit dem Ausfall des Ballon d'Or-Siegers Rodri. Jetzt soll offenbar nachgebessert werden. Ein Ersatzkandidat wäre wohl Wharton! Der 20-Jährige hat laut "Teamtalk" das Interesse der "Cityzens" auf sich gezogen. Jedoch ist der englische Nationalspieler bis 2029 an Crystal Palace gebunden.